В Баку состоялась закрытая встреча неформальной российско-германской группы, в которой приняли участие бывшие немецкие политики и представители российского руководства. Об этом сообщает британская газета The Times.

По данным The Times, в азербайджанской столице встретились бывший глава администрации канцлера Германии Ангелы Меркель Рональд Пофалла, экс-премьер федеральной земли Бранденбург Маттиас Платцек, а также глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев и председатель совета директоров «Газпрома», бывший премьер-министр России Виктор Зубков.

Как отмечает издание, встреча стала очередным заседанием неформальной российско-германской сети, которая после прекращения работы форума «Петербургский диалог» продолжила контакты. По информации издания, с 2022 года подобные встречи уже несколько раз проходили в Баку и Абу-Даби.

Официальный Берлин дистанцировался от этих контактов, подчеркнув, что они являются частной инициативой и не отражают позицию правительства Германии. Вместе с тем, по оценке автора публикации, подобный формат представляет интерес для Москвы как дополнительный канал общения с отдельными представителями немецкого политического истеблишмента.