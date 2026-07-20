Азербайджанское издание Fakt Yoxla опубликовало третью часть расследования, посвящённого деятельности Christian Solidarity International (CSI). Первые две части читайте здесь.

В новом материале авторы анализируют финансовую отчётность организации, налоговые декларации в США, международные аудиторские документы и источники финансирования, утверждая, что за гуманитарной деятельностью CSI скрывается масштабная система непрозрачных денежных потоков и политического лоббизма.

Авторы напоминают, что ещё расследования, посвящённые суданской программе «выкупа рабов», выявили серьёзные расхождения в финансовой отчётности CSI. Согласно данным, приведённым в докладе британского European-Sudan Public Affairs Council (ESPAC), организация заявляла донорам, что расчёты проводились в местной валюте и не влияли на рынок оружия, однако реальные сделки осуществлялись в долларах, а посредники получали прибыль, в несколько раз превышавшую рыночную стоимость подобных операций.

По данным расследования, после Второй Карабахской войны приоритеты CSI существенно изменились. Если ранее большая часть бюджета направлялась на проекты в Судане и Сирии, то с 2020 года значительная доля средств стала расходоваться на программы, связанные с Арменией и Карабахом. Авторы утверждают, что организация финансировала международные кампании о «блокаде Карабаха» и «геноциде христиан», а также гуманитарные проекты для армян, покинувших регион, используя их впоследствии в качестве инструмента для привлечения новых пожертвований.

Fakt Yoxla подробно анализирует финансовую отчётность американского подразделения CSI-USA. Согласно опубликованным данным, годовой доход организации составляет около 1,57 млн долларов, расходы — 1,55 млн долларов, при этом значительная часть средств переводится из США в головной офис в Швейцарии в виде «зарубежных грантов». По мнению авторов, такая схема затрудняет отслеживание конечного назначения денег и снижает прозрачность финансовых потоков.

Отдельный раздел посвящён налоговой декларации Form 990. Авторы обращают внимание, что в отчётности за 2024 год впервые появился раздел Schedule L, который, согласно американским правилам, используется при наличии операций, связанных с потенциальным конфликтом интересов. В качестве примера приводится выплата около 47 тыс. долларов компании Odyssey Marketing, связанной с генеральным директором CSI-USA Робертом Дэвисом II. В расследовании отмечается, что подобные операции вызывают вопросы относительно управления средствами организации.

Также отмечается, что после нескольких лет отсутствия подобных расходов в 2024 году CSI начала оплачивать услуги профессиональных компаний по сбору пожертвований, направив на эти цели более 30 тыс. долларов. Авторы связывают это с попыткой компенсировать снижение объёмов донорских поступлений.

Особое внимание уделено форме Schedule F, отражающей зарубежную деятельность организации. По данным расследования, американское подразделение официально заявляет об отсутствии собственных иностранных офисов, однако одновременно перечисляет значительные суммы зарубежным партнёрам, не раскрывая их названия. Авторы считают, что такая схема позволяет направлять средства через головной офис в Швейцарии на проекты, связанные с Арменией, а также финансировать международную адвокационную деятельность.

В материале подчёркивается, что президент CSI Джон Айбнер фигурирует как ключевая фигура международной деятельности организации. По данным Fakt Yoxla, его участие в выступлениях на площадках ООН, Конгресса США и других международных структур отражается в отчётности не как гуманитарная деятельность, а как расходы по статье Advocacy — международное лоббирование и продвижение политических кампаний.

Авторы также обращают внимание на изменение принципов бухгалтерского учёта CSI-USA. В 2024 году организация перешла с метода accrual basis на cash basis. По мнению расследователей, подобный шаг может затруднять контроль за обязательствами, движением средств и крупными переводами, хотя сам по себе такой переход законодательством допускается.

Отдельно рассматриваются расходы по статье Other Fees for Services, объём которых, по данным авторов, достигает сотен тысяч долларов. В расследовании отмечается, что публичная отчётность не раскрывает, какие именно PR-компании, консультанты или подрядчики получили эти средства, что, по мнению авторов, создаёт дополнительные вопросы относительно прозрачности финансовой деятельности организации.

Fakt Yoxla также анализирует структуру расходов CSI-USA. Согласно приведённым данным, около 17% бюджета расходуется на административные нужды и управление, ещё 7% — на привлечение новых пожертвований. Авторы отмечают, что показатели эффективности организации уступают ряду других международных благотворительных структур.

Отдельная глава посвящена системе финансирования CSI через американские благотворительные фонды. В расследовании упоминаются Silicon Valley Community Foundation, National Christian Foundation, Morgan Stanley Global Impact Funding Trust, American Online Giving Foundation, Raymond James Charitable Endowment Fund и ряд других организаций. По данным авторов, сами эти фонды выступают лишь финансовыми посредниками, позволяя частным донорам направлять средства в адрес CSI с налоговыми льготами, после чего деньги используются организацией в рамках собственных программ.

В заключение Fakt Yoxla делает вывод, что изученные финансовые документы, налоговые декларации и аудиторские материалы, по мнению авторов расследования, свидетельствуют о существовании сложной системы международных финансовых переводов, которая используется не только для гуманитарных проектов, но и для финансирования политической и лоббистской деятельности организации, в том числе связанной с армянской тематикой.