Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в Белом доме разочарованы европейскими союзниками по альянсу из-за ситуации вокруг Ирана.

«По поводу Ирана в Белом доме есть определенное разочарование [Европой]», — признал он в интервью газете Handelsblatt.

«Я пытался объяснить в Вашингтоне, что это связано с единичными случаями. Но если принимать во внимание общую картину — до 5 тыс. вылетов американских самолетов с европейских баз, то Европа является для США единственной крупной платформой для проецирования мощи», — утверждал Рютте.

«Это одна из важнейших причин, почему США напрямую заинтересованы в союзе с Европой», — сказал он.

Генсек НАТО считает, что организация должна быть благодарна американскому лидеру Дональду Трампу за то, что остается «очень сильной». Он обратил внимание на то, что Канада и европейские страны стали больше тратить на оборону.