Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Клаэссон заявил, что на фоне планов США сократить часть своего военного присутствия в Европе эта скандинавская страна может получить более значимую роль в системе коллективной обороны НАТО. По его словам, Швеция уже зарекомендовала себя как надежный союзник, обладающий серьезным военным и экономическим потенциалом.

В этой связи стране, как и другим членам альянса, могут быть поставлены дополнительные задачи в соответствии с ее возможностями.

Согласно сообщениям СМИ, США рассматривают возможность сокращения числа истребителей F-16 и F-15, самолетов-заправщиков, а также передислокации авианосца и уменьшения количества разведывательных беспилотников, задействованных в Европе.

М.Клаэссон отметил, что некоторые американские военные возможности будет непросто быстро заменить. По его мнению, союзникам необходимо заранее начать планирование компенсации возможного сокращения ресурсов.

Главнокомандующий также подчеркнул, что ожидает от предстоящего саммита НАТО в Анкаре 7-8 июля более четких разъяснений относительно планов США, чтобы страны альянса могли своевременно скорректировать свое оборонное планирование.