Французская дипломатия на азербайджанском треке решает весьма деликатную задачу. Президент Франции Эммануэль Макрон командировал в Баку своего советника Бертрана Бухвальтера. Французский комиссар уже провёл встречу с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым, который по этому поводу отметил в социальной сети Х: «Провел продуктивную встречу со своим французским коллегой Бертраном Бухвальтером, который находится с визитом в Баку. В духе телефонного разговора, состоявшегося в прошлом месяце между президентом Ильхамом Алиевым и президентом Эммануэлем Макроном, мы рассмотрели текущее состояние и перспективы двусторонних отношений между Азербайджаном и Францией. Также состоялся обмен мнениями по вопросам регионального развития и другим темам, представляющим взаимный интерес».

Между тем господин Бухвальтер прибыл в Баку на весьма сложном для официального Парижа фоне. Несколькими днями ранее МИД Франции отвечал на вопросы депутатов Национального собрания. И ответы, касающиеся Карабаха, оказались такими, что МИД Азербайджана, как уже рассказывал Minval Politika, выступил со специальным заявлением и обвинил французское внешнеполитическое ведомство в предвзятости.

Как говорится в комментарии пресс-секретаря Министерства иностранных дел Айхана Гаджизаде, ответы французской стороны являются очередным примером предвзятого подхода, который она уже долгое время демонстрирует в отношении процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией: «Несмотря на то что в ответах широко освещены такие вопросы, как безопасность Армении, “армяне из Нагорного Карабаха”, “лица армянского происхождения, содержащиеся в Азербайджане”, вызывает сожаление то, что в них не затрагиваются такие вопросы, как почти 30-летняя оккупация Арменией азербайджанских территорий, разрушения, совершенные за этот период, превращение более миллиона азербайджанцев во внутренне перемещенных лиц и беженцев, судьба пропавших без вести лиц и минная угроза со стороны Армении».

Указано и другое: несмотря на то, что французская сторона представляет себя сторонником мирного процесса, ее особый акцент на оборонном сотрудничестве с Арменией и продвижение деятельности миссии EUMA еще раз показывают, что Франция далека от нейтралитета в регионе.

«Расширение Францией военного сотрудничества с Арменией, ее вооружение и демонстрация односторонней политической позиции в регионе не служат миру. Напротив, такие шаги поощряют реваншистские настроения и наносят удар по процессу нормализации», — подчёркивают в МИДе. И делают выводы: «Ответы МИД Франции еще раз показывают, что Париж по-прежнему испытывает трудности с принятием реалий региона и вместо того, чтобы способствовать укреплению мира на Южном Кавказе, продолжает устаревшие и односторонние политические подходы. Это наносит серьезный удар как по авторитету Франции в регионе, так и по ее имиджу надежного партнера».

Наверное, можно найти множество объяснений подобной необъективности Франции. Прежде всего, это активность армянского лобби и заигрывания с местной армянской общиной — многочисленной, организованной и очень влиятельной. Можно вспомнить, что Армения заявила о намерении вступать в Евросоюз, и теперь в европейской политике с неё сдувают пылинки. Это правда, но не вся.

На днях, 15 июня, вопросы исполнительной власти задавали в парламенте Швейцарии. Здесь отличился местный армянский лоббист Эрих Фонтобель, который задал вице-президенту страны, главе Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассису вопрос о текущем состоянии его инициативы под названием «Форум Мира для Нагорного Карабаха». Это, напомним, давняя инициатива армянского лобби Альпийской республики, но добиться поддержки своей провокационной «инициативы» от правительства армянским активистам пока не удается.

Вот и на сей раз, отвечая на вопрос, Кассис заявил, что ни азербайджанская, ни армянская стороны с самого начала не сочли организацию этого форума целесообразной. Эта позиция была подтверждена в ходе политических консультаций, проведенных с обеими странами в апреле этого года. А затем отметил, что швейцарская сторона не признает «Нагорный Карабах» государственным образованием и поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Фонтобель на этом не успокоился и заявил, что, хотя Азербайджан и Армения занимают единую позицию по этому вопросу, необходимо вовлечь в мирный процесс людей, непосредственно затронутых конфликтом, то есть лиц армянского происхождения, добровольно покинувших Карабахский регион. На что И. Кассис подчеркнул , что Швейцария поддерживает официальные отношения только с суверенными государствами в соответствии с международными отношениями. Он отметил, что установление прямых политических отношений с третьими сторонами может рассматриваться как вмешательство во внутренние дела других государств, что не соответствует интересам Швейцарии.

При этом в Швейцарии имеется своя армянская община – тоже многочисленная и весьма активная. Так в чем же дело?А дело, как показывает даже беглый анализ, в тех самых наполеоновских амбициях Эммануэля Макрона. Нынешний президент Пятой республики и не скрывает, что намерен вернуть Франции былую славу и влияние. Особые планы существуют в отношении Кавказа, куда Париж намерился войти через «армянскую дверь». Отсюда и постоянные попытки расширить европейскую наблюдательную эмиссию, придать ей военно разведывательной характер, расширить военное сотрудничество с Арменией и т.д.

Но, увы и ах, все эти Наполеоновские планы разбиваются о реальность. Лидер в регионе сегодня – не побитая Армения, а Азербайджан. Французские подачки, включая оружейные, переломить баланс не могут. Соперничать тоже не получается. И самое главное, очень не хочется упускать свое и на бакинском направлении. Вот и приходится направлять в Баку советника президента после хамского ляпа французского МИДа. Но, как показывает практика, такие манёвры редко привозят к ожидаемым им результатам. Тем более надо бы держать в голове другое. Азербайджан – независимое государство. Суверенитет и территориальная целостность – это для нас «красная линия». Да, война закончена, но это не означает, что в Баку будут благодушно взирать на попытки продолжить её дипломатическими средствами. Чем скорее это поймут во Франции, тем лучше.