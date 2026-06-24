Азербайджан решительно осуждает и отвергает необоснованные ответы министерства иностранных дел Франции, опубликованные 23 июня на интернет-странице парламента в ответ на вопросы членов Национального собрания Франции по таким вопросам, как поддержка армян, «переселенных из Нагорного Карабаха», «судьба армянских заключенных и их освобождение», «армянское религиозное и культурное наследие», «права человека в азербайджано-армянском мирном процессе», а также «права человека в Азербайджане».

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря Министерства иностранных дел Айхана Гаджизаде относительно необоснованных ответов министерства иностранных дел Франции на вопросы членов Национального собрания Франции.

Представитель МИД заявил, что ответы французской стороны являются очередным примером предвзятого подхода, который она уже долгое время демонстрирует в отношении процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией: «Несмотря на то что в ответах широко освещены такие вопросы, как безопасность Армении, “армяне из Нагорного Карабаха”, “лица армянского происхождения, содержащиеся в Азербайджане”, вызывает сожаление, что в них не затрагиваются такие вопросы, как почти 30-летняя оккупация Арменией азербайджанских территорий, разрушения, совершенные за этот период, превращение более миллиона азербайджанцев во внутренне перемещенных лиц и беженцев, судьба пропавших без вести лиц и минная угроза со стороны Армении».

Он отметил, что, несмотря на то, что французская сторона представляет себя сторонником мирного процесса, ее особый акцент на оборонном сотрудничестве с Арменией и продвижение деятельности миссии EUMA еще раз показывают, что Франция далека от нейтралитета в регионе: «Расширение Францией военного сотрудничества с Арменией, ее вооружение и демонстрация односторонней политической позиции в регионе не служат миру. Напротив, такие шаги поощряют реваншистские настроения и наносят удар по процессу нормализации.

Заявления об “армянских пленных и задержанных лицах” полностью противоречат реальности. Превращение этого вопроса в предмет политических манипуляций и попытки поставить под сомнение решение суда неприемлемы. Лица армянского происхождения, содержащиеся в Азербайджане, привлечены к ответственности за конкретные преступные деяния в соответствии с национальным законодательством и международным правом. Сепаратистские лидеры и другие лица армянского происхождения, о которых, наряду с Арменией, почти 30 лет заботилась и Франция, осуждены за военные преступления, этнические чистки, военную агрессию, пытки и другие тяжкие преступления и отбывают наказание.

Смешно, что французская сторона, игнорирующая факты уничтожения азербайджанского культурного наследия в Армении и на бывших оккупированных территориях, разрушения мечетей и актов вандализма в отношении них, комментирует утверждения об «армянском культурном и религиозном наследии».

Айхан Гаджизаде подчеркнул, что наряду с указанным вызывает удивление попытка Франции, запомнившейся многочисленными фактами коррупции среди политиков, полицейским насилием, жестким разгоном протестующих, давлением на журналистов, нарушениями прав мигрантов и многочисленными примерами религиозной дискриминации, а также насилием на заморских территориях Франции, в том числе в Новой Каледонии, читать Азербайджану лекции о правах человека: «Ответы МИД Франции еще раз показывают, что Париж по-прежнему испытывает трудности с принятием реалий региона и вместо того, чтобы способствовать укреплению мира на Южном Кавказе, продолжает устаревшие и односторонние политические подходы. Это наносит серьезный удар как по авторитету Франции в регионе, так и по ее имиджу надежного партнера».