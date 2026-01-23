На переговорах Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Кремле присутствовал переводчик, ранее сопровождавший Дональда Трампа на встречах с российским лидером. Об этом сообщает «Агентство» со ссылкой на анализ видеокадров.

Речь идёт о Евгении Соколе — переводчике с гражданством США, который ранее участвовал в переговорах Трампа с Путиным, в том числе на саммите на Аляске и в телефонных контактах. На кадрах из Кремля он находился рядом с американской делегацией.

Также на встрече была замечена сотрудница МИД России Наталья Кошкина, ранее уже переводившая для Уиткоффа и оказавшаяся в центре скандала после того, как была представлена как сотрудница посольства США.

Переговоры прошли в ночь на пятницу. Их итогом стало согласие Путина на проведение первых трёхсторонних переговоров с участием России, США и Украины, которые планируется провести в Абу-Даби.