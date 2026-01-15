Приостановка США обработки виз для граждан Азербайджана не повлияет негативно на двусторонние отношения между двумя странами. Об этом Minval Politika заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов.

Отметим, что ранее Государственный департамент США приостановил обработку иммиграционных виз для 75 стран в рамках усилий по ужесточению контроля над заявителями, которых считают потенциально зависимыми от социальных пособий. В список попали также Азербайджан, Грузия, Армения и страны Центральной Азии. Выдача виз остановится с 21 января 2026 года, перерыв продлится до завершения переоценки процесса выдачи виз.

По словам депутата, нынешняя политика Белого дома направлена на сокращение миграции в Соединенные Штаты Америки.

«Сейчас там обсуждают целесообразность вопроса продолжать или нет проводить лотерею Green Card. В то же время ускорился процесс выдворения незаконных мигрантов из США, в частности, в нескольких штатах- Калифорнии и др. На самом деле среди мигрантов, выезжающих в США, не так много азербайджанцев. Но все же есть те, кто едет в США. Преимущественно туда едут жители близлежащих стран, стран Латинской Америки», — отметил депутат.

Он подчеркнул, что, в целом, было бы желательно более оперативное смягчение миграционного законодательства США, поскольку действующие правила создают препятствия для посещения этой страны. Вместе с тем, нынешнее решение не окажет негативного влияния на отношения между Азербайджаном и США.

Кстати, в полный список стран, на которые распространяются миграционные ограничения США, входят: Афганистан, Албания, Алжир, Антигуа и Барбуда, Армения, Азербайджан, Багамы, Бангладеш, Барбадос, Беларусь, Белиз, Бутан, Босния, Бразилия, Мьянма, Камбоджа, Камерун, Кабо-Верде, Колумбия, Кот-д’Ивуар, Куба, Демократическая Республика Конго, Доминика, Египет, Эритрея, Эфиопия, Фиджи, Гамбия, Грузия, Гана, Гренада, Гватемала, Гвинея, Гаити, Иран, Ирак, Ямайка, Иордания, Казахстан, Косово, Кувейт, Кыргызстан, Лаос, Ливан, Либерия, Ливия, Македония, Молдова, Монголия, Черногория, Марокко, Непал, Никарагуа, Нигерия, Пакистан, Республика Конго, Россия, Руанда, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Сенегал, Сьерра-Леоне, Сомали, Южный Судан, Судан, Сирия, Танзания, Таиланд, Того, Тунис, Уганда, Уругвай, Узбекистан и Йемен.