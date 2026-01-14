В соответствии с двусторонним соглашением между Азербайджаном и Арменией и руководствуясь принципами гуманизма, четыре человека — Вагиф Черкези Хачатрян, Геворг Рубенович Суджян, Давид Тиграни Давтян и Викен Абрахам Эулджекджиян, осуждённые по различным статьям УК Азербайджана, были переданы Армении.

Данный шаг стал практическим результатом установленного между двумя странами мира.

Права переданных лиц полностью соблюдались: условия содержания и состояние здоровья соответствовали международным стандартам. Перед отправкой они прошли медицинский осмотр, подтвердивший удовлетворительное состояние здоровья. Вагиф Хачатрян, чьё состояние вызывало обеспокоенность, получал необходимую медицинскую помощь и находился под постоянным наблюдением врачей.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что передача прошла на мосту Хакари, после чего они прибыли на территорию Армении. По предварительным данным Суджян, Давтян и Эулджекджиян не имеют проблем со здоровьем, а состояние Хачатряна оценивается как удовлетворительное. Все они, по словам армянского премьера, переводятся в Ереван.