Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Алжир встретился с председателем Национальной народной ассамблеи этой страны Ибрагимом Бугали.

Как сообщил глава МИД Азербайджана в соцсети Х, встреча прошла в конструктивной и дружественной атмосфере.

«Рад встретиться с Ибрагимом Бугали, председателем Национальной народной ассамблеи Алжира, в ходе моего официального визита. Мы обсудили направления сотрудничества между нашими странами и подчеркнули важность дальнейшего укрепления межпарламентского взаимодействия между Азербайджаном и Алжиром», — отметил Байрамов.

