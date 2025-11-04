ЗАО «Бакинский метрополитен» представило очередное новшество в рамках проекта цифровой трансформации. Отныне пассажиры метро могут оплачивать проезд не только с помощью BakıKart, приложений BirBank и M10, но также и через NFC- с использованием всех локальных банковских карт, а также Apple Pay и Google Pay.

После успешного тестирования новой системы на станциях фиолетовой ветки, с сегодняшнего дня она внедрена на всех станциях метрополитена. Особенностью новой технологии является то, что при оплате через NFC пассажиру будет предоставлен один разовый проход даже при нулевом балансе на карте. Однако, если баланс не будет пополнен, дальнейшая оплата с этой карты будет автоматически заблокирована.