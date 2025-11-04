Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна «очень неплохо» продвигается в производстве собственного дальнобойного оружия, которое уже применяется против российских войск. На брифинге он отметил, что ожидается массовое производство крылатых ракет «Фламинго» до конца 2025 года.

Зеленский также упомянул противокорабельные ракеты «Нептун», которые уже выпускаются в массовом объёме и применяются в разных модификациях — «обычной» и «длинной». Количество применяемых образцов он не сообщил.

Президент подчеркнул, что в ответ на массированные российские удары по энергетической инфраструктуре Украины были проведены масштабные ответные действия в последние два месяца, которые заметны и внутри страны, и в России.