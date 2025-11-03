В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по делу Низами Алышана, обвиняемого в хищении крупной суммы денег у 3 человек под предлогом инвестиций в онлайн-платформу для торговли валютой.

На заседании под председательством Айтен Алиевой обвиняемому было предоставлено последнее слово.

Подсудимый не признал себя виновным и попросил суд оправдать его.

Затем был зачитан приговор, согласно которому Алышан приговорен к 10 годам лишения свободы.

Напомним, Низами Алышану предъявлено обвинение по статье 178.4 УК Азербайджана — мошенничество в особо крупном размере. Известно, что он является племянником бывшего председателя AzTV Арифа Алышанова и зятем певца Элариза Мамедоглу, ныне проживающего в США.