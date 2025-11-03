На фоне стремительных геополитических перемен Сирия ищет новые пути для оживления экономики, находящейся в кризисе уже более десяти лет. Одним из ключевых направлений становится сотрудничество с Азербайджаном — перспективным партнёром в энергетике и добыче драгоценных металлов, пишет The Media Line.

После подписания меморандума о поставках азербайджанского газа в Сирию обсуждения вышли на новый уровень — речь идёт о возобновлении связей и запуске широкомасштабного экономического и политического сотрудничества.

Соглашение, заключённое в июле 2025 года, предусматривает поставки около 3,4 млн кубометров газа в день с постепенным ростом до 1–2 млрд кубометров в год. Эти объёмы помогут запустить простаивающие электростанции и снизить нагрузку на энергетический сектор Сирии.

Для Дамаска это шаг к диверсификации экономики и уменьшению зависимости от одного партнёра. Проект вписывается в программу восстановления золотодобывающей отрасли и расширения экспортного потенциала.

Экономист Ибрагим Кушджи считает, что сотрудничество с Азербайджаном может вернуть Сирию в региональную торговую сеть. «Если проект будет управляться прозрачно, это укрепит экспорт и валютные резервы, особенно при расчётах в нацвалютах или бартерных схемах», — отметил он.

По словам профессора Самера аль-Хатыба, отношения с Азербайджаном — это и экономическое, и политическое окно возможностей: «Баку сохраняет баланс с Турцией, Ираном и Россией, что делает его для Дамаска удобным партнёром».

Однако санкции и слабая инфраструктура остаются серьёзными препятствиями. Несмотря на это, аналитики называют сближение Баку и Дамаска примером прагматизма, а не смены союзов.

Эксперт Адельхан Гадилишев отмечает, что «сейчас начинается новая страница: Азербайджан поддерживает восстановление Сирии и видит в этом часть своей ближневосточной стратегии».

Таким образом, газовое соглашение стало не просто экономическим шагом, а символом возвращения Сирии в региональное политическое пространство.