Японское туристическое агентство Nippon Travel Agency и стартап Innovative Space Carrier (ISC) из Токио заключили соглашение о запуске проекта космических путешествий, который позволит сократить время перелета между Токио и Нью-Йорком до одного часа. Об этом сообщает издание The Mainichi.

Согласно проекту, транспортное средство будет запускаться с морской платформы и сможет соединять любые две точки планеты примерно за 60 минут. Стоимость полета туда и обратно составит около 100 млн иен (примерно $657 тысяч).

Предварительный прием заявок на участие в программе стартует в 2026 финансовом году. Реализация проекта будет проходить поэтапно: сначала туристам предложат дегустацию космического питания и экскурсии по объектам, связанным с освоением космоса; в 2040-х годах планируется запустить услугу пребывания на орбите.

Компания Nippon Travel Agency займется созданием и продвижением туристических продуктов, связанных с проектом.

Президент ISC Кодзиро Хатада отметил, что стартап намерен снизить стоимость космических перелетов, увеличив количество рейсов, возможных в течение срока службы транспортных средств.