Чистая прибыль немецкого автоконцерна Mercedes-Benz Group за девять месяцев 2025 года снизилась почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на финансовую отчетность компании.

По данным отчета, чистая прибыль концерна за январь–сентябрь составила 3,766 миллиарда евро, тогда как годом ранее показатель был примерно в два раза выше. В третьем квартале 2025 года доход упал на 32,3%, до 1,173 миллиарда евро.

Как отмечает агентство Reuters, операционная прибыль компании также сократилась на 70% из-за крупных дополнительных расходов, связанных с программой реструктуризации и увольнений. Mercedes-Benz реализует масштабный план по сокращению затрат на 5 миллиардов евро к 2027 году.