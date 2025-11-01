В октябре 2025 года Управление Россельхознадзора по Республике Дагестан на СВХ «Виадук» проконтролировало более 61 тысячи тонн (3,6 тыс. партий) импортной подкарантинной продукции, поступившей из Турции, Ирана, Азербайджана и ряда других стран. В общей сложности были обнаружены нарушения в 28 партиях товаров.

Так, в 14 партиях были выявлены нарушения карантинных фитосанитарных требований ЕАЭС к упаковке и маркировке. Например, в период с 27 по 30 октября, в трех партиях свежего салата (36 т) и одной партии свежих томатов (20,2 т) из Ирана отсутствовала необходимая фитосанитарная маркировка на деревянных упаковочных и крепежных материалах. Эти товары были возвращены в страну-экспортер.

Кроме того, в других 14 товарных партиях слив, яблок, хурмы и мандаринов общим весом более 220 тонн были обнаружены карантинные вредные объекты – западный цветочный трипс и средиземноморская плодовая муха. Наличие вредителей подтвердилось лабораторными заключениями Дагестанского филиала ФГБУ «ВНИИКР». После проведения обязательного карантинного фитосанитарного обеззараживания и получения положительных результатов повторных экспертиз, эта продукция была допущена к реализации на внутреннем рынке страны.