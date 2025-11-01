В Центре Гейдара Алиева 31 октября состоялось официальное открытие фестиваля ART Weekend. Стартовавший при организации Фонда Гейдара Алиева и Общественного объединения IDEA при поддержке Министерства культуры Азербайджана ART Weekend объединил деятелей искусства и культуры.

В официальном открытии приняли участие инициатор проекта Art Weekend, вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева, помощник президента Азербайджана, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, министр культуры Адиль Керимли и другие.

Здесь состоялась презентация выставки «Мои моря, мои океаны» и выставки (My Seas, My Oceans), а также экспозиции «Торжество художественной формы» (The Triumph of Form).

Директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров отметил, что в настоящее время в Азербайджане проводятся очень престижные мероприятия. Впервые именно по инициативе Лейлы Алиевой в Баку проводится большой Art Weekend. По его словам, в рамках фестиваля запланировано проведение в Баку около 40 арт-мероприятий: «Очень приятно, что здесь собрались ценители искусства. Приветствую гостей из разных стран мира, приехавших в Баку. Пользуясь случаем, приглашаем жителей Баку и наших гостей посмотреть эти замечательные мероприятия. Сегодня здесь экспонируются работы известного колумбийского художника-скульптора Фернандо Ботеро».

На персональной выставке колумбийского художника Фернандо Ботеро «Торжество художественной формы» выставлено более 100 его известных работ.

Отметим, что фестиваль ART Weekend, который впервые проходит в нашей столице, продлится до 2 ноября.