Сегодня по инициативе и поддержке Министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в Азербайджан прибыла очередная группа из 12 детей из Сумской области, которые воспитываются в детских домах семейного типа.

Об этом в соцсети «Фейсбук» написал посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев.

«Дети смогут отдохнуть от ежедневных обстрелов и пройти психолическо-оздоровительную реабилитацию в живописном уголке Азербайджана — в городе Губе.

С начала реализации данной программы в Азербайджане уже прошли оздоровление и реабилитацию 459 украинских детей, включая 215 – в 2025 году. Визит этой группы проходит при поддержке председателя рабочей группы по межпарламентским связям «Украина-Азербайджан», депутата Милли Меджлиса Алибалы Магеррамзаде.

Выражаю искреннюю благодарность руководству Азербайджана и всем, кто поддерживает Украину и наших детей в это непростое время», — отметил дипломат.

