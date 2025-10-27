В Азербайджан прибыли еще 30 детей из Украины для прохождения программы социальной реабилитации, сообщили журналистам заместитель председателя правления Агентства социальных услуг Заур Ибрагимов.

В лагере в Баку для детей будут организованы уроки национальных танцев, индивидуальные консультации психолога, а также экскурсии по достопримечательностям, включая Ичеришехер, Девичью башню, комплекс дворца Ширваншахов, приморский бульвар, храм Атешгях и Янардаг.

В ближайшие дни участников программы ждут групповые терапевтические занятия в Баку и регионах, медитация, йога, психо-социальные тренинги, мастер-классы по национальной кухне и другие развивающие активности. Также планируются экскурсии в Габалу и Шеки.

В рамках 10-дневной программы дети получат поддержку для стабилизации эмоционального состояния и интеграции в общество. Ранее более 260 украинских детей уже воспользовались социально-психологической реабилитацией в Азербайджане.