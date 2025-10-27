Аналитики Института изучения войны (ISW) заявили, что российские войска всё чаще проводят диверсионные проникновения между украинскими позициями, чтобы делать преувеличенные заявления о наступлении. Благодаря отсутствию смежных линий фронта и рассредоточению сил, Москва использует даже захват небольших населённых пунктов информационно как «большие успехи».

Так, 26 октября Генеральный штаб ВС Украины признал сложную ситуацию в районах Покровск и Мирноград, отметив активизацию российских атак. По данным штаба, в Покровске действует около 200 российских военнослужащих, но украинские контрдиверсионные операции пока не позволяют им закрепиться в городе.

В ISW считают, что российские подразделения добились локальных тактических успехов в этих районах, однако это не означает неизбежный крах украинской обороны.

Украинские источники утверждают, что российским войскам поставлена задача взять Покровск до середины ноября — при этом отмечается серьёзная нагрузка на логистику украинской обороны в агломерации Покровск–Мирноград.