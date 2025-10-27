В Службу спасения «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступило сообщение о том, что в горной местности поселка Сангачал Гарадагского района столицы один человек оказался в беспомощном состоянии.

Как сообщили в министерстве, на место происшествия незамедлительно были направлены спасатели Службы спасения особого риска МЧС.

В ходе оценки оперативной обстановки было установлено, что уроженец 2001 года рождения Муса Чингиз оглу Алекперов поднялся на горный участок высотой около 500 метров и, не сумев вернуться обратно, оказался в беспомощном положении.

Благодаря проведенным спасателями мероприятиям, человек, застрявший в горной местности, был спасен.

