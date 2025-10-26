Заместитель председателя АНК Левон Зурабян обрушился на премьер-министра Армении Никола Пашиняна с обвинениями.

«С момента первых публичных действий премьер-министра Никол Пашиняна против церкви и скандального заявления от 30 мая стало ясно, что он лично отдал распоряжение о подготовке необходимых материалов», — заявил Зурабян.

«На момент заявления Пашинян уже имел в своём распоряжении «доказательства», созданные Службой национальной безопасности, которые должны были быть использованы в дальнейших действиях против церкви.

Пашинян обнажил собственную безнравственность и беззаконие», — добавил он.