На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о том, что по адресу Бадамдарское шоссе, 216, Сабаильского района Баку, гражданин остался в беспомощном состоянии.

К месту происшествия незамедлительно прибыли спасатели Службы особого риска спасения МЧС.

Выяснилось, что Мамедов Магомед, 1960 года рождения, провалился в резервуар глубиной 3,5 метра, предназначенный для хранения запасов воды, и получил различные травмы.

С помощью альпинистского снаряжения спасатели вызволили пострадавшего и передали его бригаде скорой медицинской помощи.