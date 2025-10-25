Во Франции разгорелся скандал вокруг первой леди. Жена президента Эмманюэля Макрона, Брижит, оказалась зарегистрирована на официальном налоговом портале страны под мужским именем «Жан-Мишель».

Инцидент был раскрыт в документальном фильме телеканала BFMTV. В опубликованном фрагменте глава администрации Брижит Макрон, Тристан Боме, рассказал, что ошибка была замечена в сентябре прошлого года во время проверки налоговых данных. Вместо имени первой леди в системе значилось мужское имя — «Жан-Мишель».

Как отмечают авторы фильма, сбой не был техническим — подмена произошла в результате внешнего вмешательства. Елисейский дворец воспринял случившееся всерьёз, и Брижит Макрон подала официальную жалобу. В ходе расследования удалось установить двух возможных причастных к изменению данных.