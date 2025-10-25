В отношении адвоката Забиля Гахраманова может быть избрана мера пресечения в виде ареста, сообщает АПА.

Следственные органы направили соответствующее ходатайство в Гянджинский городской суд. Гахраманов обвиняется в хулиганстве и мошенничестве.

По данным следствия, 23 октября адвокат вступил в конфликт с человеком на автомойке в Гяндже, в ходе которого причинил ему телесные повреждения. Кроме того, ему инкриминируются мошеннические действия в отношении своего доверенного лица.

Ранее Президиум Коллегии адвокатов Азербайджана принял решение приостановить деятельность Гахраманова на шесть месяцев.

Забиль Гахраманов известен как адвокат Илькина Сулейманова, обвиняемого в убийстве 10-летней Нармин Гулиевой в Товузском районе.