В рамках программы НАТО «Расширение военного образования» (DEEP) прошла предварительная оценочная встреча между экспертами DEEP по дистанционному образованию и представителями Национального университета обороны.

В ходе встречи было проанализировано текущее состояние системы военного образования и сотрудничества между Азербайджаном и НАТО в рамках DEEP, был проведён обмен мнениями о перспективах развития взаимодействия.

Отмечалась продуктивность подобных встреч, проводимых в рамках сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, для обеих сторон. Были обсуждены направления плана совместной деятельности на предстоящий год.

В рамках визита гости также провели семинары в специальных военных учебных заведениях, подведомственных Национальному университету обороны, были представлены брифинги, посвящённые организации дистанционного обучения в системе НАТО.