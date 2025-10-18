Палестинское движение ХАМАС передаст сотрудникам Международного комитета Красного Креста тела еще двоих израильских заложников в 22:00 по местному времени (23:00 по Баку).

Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале военного крыла ХАМАС — группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама», пишет ТАСС.

«В рамках сделки об обмене [израильских заложников] на палестинских заключенных было решено передать [медикам] тела двоих пленников около 22:00», — говорится в сообщении. Место выдачи останков и имена заложников, чьи тела заберет Красный Крест, пока не сообщаются.