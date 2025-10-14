Москва удовлетворена активизацией диалога между Ереваном и Анкарой, начало которому было положено при посредничестве России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин на приёме по случаю Дня независимости Армении, состоявшемся во вторник.

Он напомнил, что первый раунд армяно-турецких переговоров прошёл в январе 2022 года в Москве.

«Мы выступаем за скорейшее примирение двух сторон и готовы и далее поддерживать усилия армянских и турецких партнёров в этом направлении», — приводит «Спутник» слова Галузина.