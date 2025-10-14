В пятницу, 17 октября, президент США Дональд Трамп проведёт встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Лидеры обсудят вопрос военной помощи Киеву, включая возможную передачу ракет большой дальности Tomahawk, сообщает Axios.

По данным источников издания, «стороны намерены обсудить, какое именно вооружение следует поставить Украине, в частности — стоит ли Вашингтону одобрить поставки ракет Tomahawk, способных радикально изменить ситуацию на фронте». Один из собеседников издания отметил, что «есть определённые вопросы, которые невозможно обсудить по телефону».

Как отмечает Axios, ракеты большой дальности позволят Украине наносить удары по целям на значительном расстоянии, включая территории в глубине России.

Ожидается, что Зеленский прибудет в США в четверг, а встреча с Дональдом Трампом состоится на следующий день.