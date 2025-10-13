Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде пригласил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на международное мероприятие, которое пройдет в Азербайджане.

Председатель УМК подчеркнул, что мероприятие, посвященное внутриисламскому диалогу и борьбе с исламофобией, состоится в следующем году, сообщает Report.

А.Гутерриш заявил, что ранее он несколько раз посещал Азербайджан в период своей работы на посту Верховного комиссара ООН по делам беженцев, у него остались самые приятные впечатления об этой стране, и он был бы рад побывать там снова.

Было отмечено, что мероприятие будет совместно организовано Советом старейшин мусульман Азербайджана и Альянсом цивилизаций ООН.