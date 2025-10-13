Президент Азербайджана Ильхам Алиев был приглашен в Египет для участия в работе Саммита мира по Ближнему Востоку по ряду очевидных причин. Об этом в беседе с Minval Politika сказал политолог, профессор, доктор Университета регионоведения Хангук (Сеул) Ровшан Ибрагимов, который раскрыл изданию некоторые детали данного решения.

Напомним, что в Шарм-эш-Шейхе состоится международный саммит, на котором ожидается подписание мирного соглашения по сектору Газа. В церемонии запланировано участие лидеров 20 стран. Ильхам Алиев был приглашен на мероприятие со стороны своих коллег – президентов США Дональда Трампа и Египта Абдель-Фаттаха ас-Сиси.

«США все более активно формируют повестку дня на Ближнем Востоке, особенно во время президентства Дональда Трампа. А мы знаем, что формирование более активного участия Азербайджана связано в работе этого региона именно с нынешней администрации. Кроме того, как известно, участие азербайджанской нефтяной компании SOCAR в разработке оффшорных газовых месторождений Израиля было непосредственно лоббировано со стороны американской ExxonMobil и с одобрения президента США на перспективу с тем, чтобы именно такого типа государство, как Азербайджан больше было востребовано и участвовало в различных проектах, реализацию которых США продолжат, думаю. Считаю, что собственные отношения Азербайджана — положительная тенденция в развитии отношений с Египтом, а также прогресс в связях с администрацией Трампа тоже сыграли свою роль в том, что Азербайджан участвует в мероприятии. Несмотря на то, что Израиль отказался от участия в мероприятии, считаю, что исключительные контакты между Израилем и Азербайджаном также сыграли свою роль в том, что он был приглашен на конференцию», — пояснил эксперт.

По его мнению, найти государство, у которого были бы положительные отношения как и с Израилем, так и Палестиной, — довольно сложная задача на сегодняшний день. «Азербайджан же именно таковым и является», — добавил политолог.

Отвечая на вопрос о восстановлении Газы после окончания военных действий, Ибрагимов допустил, что и Азербайджан мог бы принять участие в такого рода проектах: «Вполне возможно, что Азербайджан может принять участие в восстановлении Газы, но пока трудно сказать, каким именно образом. Возможно, что финансово, либо непосредственным вовлечением в сам процесс, например, в строительство. То есть вполне возможно, что вклад Азербайджана в этом проекте все же будет».

Говоря о саммите в Египте, эксперт напомнил про аналогичное мероприятие по сирийскому кризису. «Подобного рода формат международной конференции был и по Сирии несколько лет назад, когда еще президент Асад находился у власти. Туда тоже Азербайджан был приглашен. То есть значимость Азербайджана ощущается на международной арене», — подчеркнул он.

Также собеседник указал на то, что существует определенное понимание того, что у Азербайджана есть восприятие ближневосточной страны: «Здесь не сколько географически, и не по судьбоносной причине, а именно по активной политике Азербайджана в регионе и его деятельности тут».

Что касается газовых месторождений в данном регионе, политолог отметил, что в данном случае следует определиться с их статусом.

«Если они действительно есть, и входят в территориальные воды, которые непосредственно прилегают к сектору Газа, а значит Палестинской автономии, их статус будет довольно сложным вопросом с точки зрения определения, поскольку Израиль рассматривает эти земли как свою автономию, а ряд стран — как независимое государство Палестина. Как это все будет развиваться, сложно сегодня сказать, поэтому и участие в таких проектах выглядит пока проблематично. Да и Азербайджан в принципе старается работать в тех проектах, которые не вызывали бы сомнений», — заключил Ибрагимов.