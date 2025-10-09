Утрата импульса в урегулировании российско-украинского конфликта связана с серьезной паузой в диалоге Москвы с Вашингтоном по Украине, заявил журналистам представитель президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что Москва не получила реакции США на предложение президента Владимира Путина по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Песков также отметил, что новая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время не планируется. По его словам, Киев «вдохновлен европейскими партнерами» и не проявляет стремления к мирному урегулированию, рассчитывая на успехи на фронте.