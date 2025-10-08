Азербайджанская Габала в эти дни стала центром обсуждения ряда важных задач и принятия ключевых решений по вопросам, представляющим интерес для тюркских стран. В эти дни Азербайджан принимает саммит Организации тюркских государств (ОТГ) — объединения, которое в глобальной политической системе обретает всё больший авторитет и становится движущей силой.

Страны-участницы ОТГ объединяют свои усилия на фоне существующих угроз и вызовов, формируют единое пространство для сотрудничества и выработки общей системы ценностей. Кроме того, для государств ОТГ важнейшей задачей является вопрос безопасности, от которого напрямую зависит дальнейшее развитие организации и её стран-участниц. Таким образом, стратегия безопасности становится серьёзным эпизодом в общей повестке ОТГ.

Редакция Minval Politika поговорила с экспертом о том, насколько значима ОТГ на фоне сегодняшних общественно-политических процессов, как реалии отражаются на членах организации, насколько велик вклад Азербайджана в деятельность ОТГ и решение важнейших задач, а также о многом другом.

Депутат Милли Меджлиса Азербайджана, политолог Расим Мусабеков считает, что ОТГ не претендует на геополитическую роль в глобальном масштабе.

«Тут больше роль на евразийском пространстве. Мы как ОТГ не влияем ни на Африку, ни на Китай, ни на американский континент. Но на евразийском пространстве — от Средиземного моря и Балкан до границ Китая — конечно, ОТГ должны все принимать во внимание. Речь идёт о Евросоюзе, России, Китае, Индии, поскольку в этом смысле организация имеет мультирегиональное значение», — сказал эксперт.

Что касается конфликтов и угроз, то, по его словам, ОТГ как раз реализует в значительной степени миссию по предотвращению угроз и конфликтов, которые так или иначе затрагивают или проецируются на государства-члены ОТГ.

«Хочу обратить внимание, что тюркские государства лежат прямо на той дуге нестабильности, о которой в своё время говорил Киссинджер: начиная от Уйгурского автономного района в Китае, дальше — Афганистан, Иран, Ближний Восток — что тянется до Средиземного моря, а с другой стороны, теперь и Россия — источник конфликтов и угроз. В этой ситуации одной из миссий ОТГ является ограждение от этих рисков и конфликтов», — отметил депутат.

В этой связи Мусабеков указал, что Баку как раз находится в центре этих конфликтных зон.

«И в этих условиях обсуждение вопросов, связанных с региональным миром и безопасностью, находится в приоритете. И дело не только в том, чтобы собрались обсудить, а в том, чтобы главы государств были в постоянном контакте и диалоге, обменивались информацией, координировали свои позиции. То же самое должны делать и главы внешнеполитических ведомств, министры обороны, а также главы структур, занимающихся вопросами безопасности. Это и есть одна из форм единого пространства мира и безопасности», — подчеркнул депутат.

С точки зрения экономики, отметил политолог, в приоритете — налаживание прочных коммуникаций.

«В советское время все коммуникации шли через Москву, а сейчас нам нужны горизонтальные связи, и в этом направлении ведётся серьёзная работа. Азербайджан в полном объёме свои коммуникационные связи реализует через Грузию, а сейчас и через Армению и Иран на Турцию. Всё это способствует развитию экономических связей. Без коммуникаций экономические связи не могут развиваться в нужном объёме. Пока уровень экономического взаимодействия не является между тюркскими государствами доминирующим», — сказал политолог.

Он напомнил, что у Азербайджана основные партнёры — Италия и Турция: «Доля Турции — всего 10%. Остальные тюркские государства — это в сумме не более 4%, думаю. Надо развивать это направление. У стран Центральной Азии основные партнёры — Китай и Россия, Турция тоже начинает увеличивать своё присутствие».

«Коммуникации надо развивать. В этом плане есть возможности в сфере энергетики. Главное — создавать приоритетную и преференциальную для тюркских государств экономическую среду для инвестирования, чтобы простые бизнесмены, а не только крупные компании, пользующиеся покровительством государства, могли проявлять свою предприимчивость. Здесь очень важны соответствующие законодательные инициативы», — подчеркнул он.

В целом, считает политолог, ОТГ продемонстрировала свою жизнеспособность.

«Мы видим, что страны, которые входят в организацию, имеют крепкие связи. Это происходит не только во многосторонних, но и в двусторонних контактах.

Проводятся регулярные встречи с коллегами из Турции, очень интенсивными стали подобного рода контакты и с Узбекистаном, Казахстаном. В последнее время намечаются позитивные сдвиги в отношениях с Туркменистаном. В этом смысле наши государства будут двигаться вперёд.

Важна и та часть, которая, может быть, не попадает в поле зрения, но касается единого алфавита, сближения лексики — в первую очередь, конечно, научной, правовой и официальной базы — для того, чтобы она стала, если не идентичной, то хотя бы близкой. ОТГ показала свою жизнеспособность, и нет ничего, что могло бы стать препятствием её развитию», — заключил Мусабеков.