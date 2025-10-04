Трехсторонние соглашения Азербайджана, США и Армении, подписанные 8 августа в Вашингтоне, не имеют отношения к патрулированию российских пограничников на армяно-иранской границе. Об этом заявила в интервью изданию PassBlue официальный представитель МИД Армении Ани Бадалян, на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН, прошедшей в Нью-Йорке с 23 по 29 сентября, передают армянские СМИ.

На вопрос означают ли эти соглашения вывод российских военнослужащих, Бадалян ответила: «Это вопрос регулируется двусторонним соглашением [Армении] с Россией и не относится к мирному соглашению, работу над которым мы начали».

На вопрос о прогрессе в политическом диалоге с Турцией, Бадалян ответила, что он ведется на высоком уровне, составляются совместные проекты, включая реконструкцию исторического моста на границе.

«По нашим ожиданиям, мирный договор [Армении и Азербайджана] будет способствовать нормализации отношений с Турцией, что означает открытие границы, так как это очень важно», — заявила Бадалян.

На вопрос о том, рассматривает ли Армения изменения в своей Конституции, Бадалян ответила, что в проекте мирного соглашения нет ничего о конституциях сторон. В то же время, правящая партия Армении («Гражданский договор» Никола Пашиняна — ред) объявила о необходимости изменений в Конституции, начиная с 2018 года. «Поэтому, возможно, будет новая конституция. Но это внутренний вопрос, который решат голосованием граждане Армении», — заявила она.

На вопрос, уверены ли в Ереване в том, что подписание 8 августа приведет к полноценному мирному соглашению (учитывая, что не все соглашения, подписанные при участии Трампа, оказались одинаково прочными), Бадалян отметила, что со стороны Армении, а также, судя по сигналам со стороны США, есть готовность высокого уровня для реализации соглашений, потому что они выгодны для всех: в первую очередь – для Армении и Азербайджана, но и для других стран, заинтересованных в мире и стабильности, из которой можно извлекать экономические выгоды. При этом Бадалян подчеркнула, что, хотя армянская сторона считает мир установленным, но это подразумевает решение гуманитарных вопросов.

Напомним, 8 августа в Вашингтоне лидеры Азербайджана, Армении и США подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта. В рамках маршрута Трампа (TRIPP) Штатам будут предоставлены эксклюзивные долгосрочные права сроком на 99 лет на развитие маршрута 741, по которому Азербайджан установит сухопутную связь с Нахчываном.