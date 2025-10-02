СССР и затем Россия дважды заявляли о готовности вступить в НАТО, оба раза получили отказ «с порога». Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Наша страна, стремясь ликвидировать основания для блоковой конфронтации, создать общее пространство безопасности, дважды заявляла даже о своей готовности вступить в НАТО. Первый раз в 1954 году, еще во времена СССР. Это было сделано тогда. А второй раз в ходе визита президента США [Билла] Клинтона в Москву. Я уже об этом говорил в 2000 году, когда мы с ним на эту тему тоже разговаривали. И оба раза мы фактически получили отказ, причем с порога», — отметил глава государства.

В ходе своего выступления на Валдайском форуме он также заявил, что в нынешней ситуации в мире нужно быть готовыми к чему угодно и «ставки чрезвычайно высоки».

«Нынешняя ситуация в мире, когда все меняется очень быстро и при этом зачастую кардинально, требует быть готовыми к чему угодно. При этом ответственность каждого человека особенно велика, а ставки при текущем раскладе дел «чрезвычайно высоки», — сказал президент.

