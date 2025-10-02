Силовой сценарий против Ирана обязательно будет реализован. И дело здесь не только в ядерной программе и переговорах с США. Об этом Minval Politika сказал израильский аналитик, координатор Израильского дома (Israeli House) в Азербайджане Лев Спивак, комментируя возможные атаки на Иран на фоне сообщений об активности Министерства войны США – переброске самолетов-дозаправщиков, летавших в Европу, на Ближний Восток.

«Несмотря на два года непрекращающейся войны в секторе Газа, на то, что Израиль уже уничтожил несколько поколений руководителей ХАМАС, эта организация продолжает активные боевые действия, обстреливает Израиль ракетами. ХАМАС не чувствует себя проигравшей стороной и смеет еще возражать Трампу, выдвигать свои условия в ответ на его последние предложения, требуя своего участия в будущем сектора Газа», — сказал эксперт.

Другие прокси-силы Ирана-йеменские хуситы, по его словам, также, несмотря на многократные бомбардировки их ключевых структур, продолжают активный обстрел Израиля, «взимать долю с проходящих кораблей, и буквально на днях позволили себе угрожать США расширить список организаций и судов, которые они не будут пропускать».

«Это все происходит с одобрения, по указке, а также при финансовой и технологической поддержке Ирана. Не думаю, что США намерены с этим мириться, как и ОАЭ, Саудовская Аравия и даже Катар, занимающий двойственную позицию, — они не хотят под боком иметь такие угрозы. С военной точки зрения эти страны довольно слабые и сильный Иран может им угрожать», — отметил Спивак.

При этом он добавил, что Иран может организовать и профинансировать кампании по дестабилизации внутренней обстановки в этих странах.

«Ядерный Иран точно никому не нужен в регионе, кстати, в том числе и Азербайджану. Поэтому иного выхода из этой ситуации нет. Стоит отметить, что и внутри Ирана постоянно растет недовольство», — подчеркнул он.

Спивак уверен, что чем больше мировое сообщество во главе с США и при активном участии Израиля будет «загонять Иран в угол, тем агрессивнее он будет становиться».

«Надежда на внутренний переворот все же весьма незначительна, на сегодня нет реальных сил, способных что-то изменить в Иране, поэтому других вариантов не остается», — добавил эксперт.

По его мнению, под большим вопросом и результат предыдущей бомбардировки ядерных объектов Ирана «и даже если самые оптимистичные заявления по этому поводу правдивы, — лишь вопрос времени все восстановить и продолжить ядерную программу». «Понимание того, как это делается, у Ирана есть, а это самое важное», — подчеркнул собеседник.

«Картина складывается так, что удар становится просто неизбежным. Будет он реализован, как и в прошлый раз, силами израильской авиации при поддержке США и арабских стран, либо в какой-то другой конфигурации, пока сказать трудно, но, скорее всего, именно так и будет», — сказал эксперт.

Иран, уверен он, не только может, но и предпринимает шаги против Израиля, «понимая, что именно Израиль — реально атакующая сила».

«Иран стимулирует и финансирует активные действия ХАМАС в секторе Газа, и хуситов. Давайте не будем забывать, что не уничтожена «Хезболла», хотя она сейчас и притихла. Но все может измениться в любую секунду. Есть и другие возможности у Ирана, несмотря на отсутствие общей границы. Несмотря на то, что иранская авиация не способна достигнуть Израиля, ответом может стать нанесение ударов по союзникам Израиля», — заключил Спивак.