В Бакинском военном суде вынесен приговор бывшему начальнику финансовой службы Намигу Мирзоеву, обвиняемому в присвоении особо крупной суммы в Министерстве обороны Азербайджана.

Судебное разбирательство проходило под председательством судьи Билала Мамедова, сообщает Qafqazinfo.

Суд постановил лишить Мирзоева свободы на 11 лет 6 месяцев. Он будет отбывать наказание в исправительном учреждении строгого режима.

По материалам дела, из общей суммы ущерба в 6 млн манатов подсудимый выплатил в госбюджет 343 тыс. 810 манатов.

СГБ установила причастность Мирзоева к присвоению бюджетных средств в Министерстве обороны в 2023–2024 годах. Ранее он выступал в суде в качестве свидетеля по делу в отношении генерал-майора Низами Мамедова и других арестованных за аналогичные преступления.

Экс-главе финансовой службы было предъявлено обвинение по ст. 179.4 УК АР (присвоение в особо крупном размере).