Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия останется на большей части территории сектора Газа в соответствии с предложенным президентом США Дональдом Трампом «планом». Одним из ключевых условий является освобождение всех израильских заложников — как живых, так и погибших.

Нетаньяху отметил, что арабский и исламский мир оказывают давление на ХАМАС, чтобы тот согласился на условия, выработанные Израилем и Трампом.

Он добавил, что в случае отказа ХАМАСа план будет реализован с полной поддержкой США, что позволит Израилю завершить военную операцию и нейтрализовать угрозу.

