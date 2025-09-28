Министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан заявил, что ООН необходимо реформировать, лишив постоянных членов Совета Безопасности их постоянного права на вето.

«СБ, на который Устав ООН возлагает главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности, необходима реформа для более эффективного выполнения этого мандата», — подчеркнул дипломат.

Балакришнан назвал использование права вето постоянными членами Совбеза «циничным» и подчеркнул необходимость изменений для повышения эффективности работы организации.