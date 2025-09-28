Египет официально поддержал инициативу президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом заявил министр иностранных дел страны Бадр Абдель Аты, выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, Каир благодарен американскому лидеру за готовность взаимодействовать с региональными игроками ради прекращения войны и восстановления стабильности. Египет, подчеркнул министр, привержен реализации «видения президента Трампа», которое предполагает не только прекращение боевых действий, но и открывает перспективы для создания палестинского государства.