Планы России по проведению летнего наступления не были реализованы благодаря сопротивлению украинских военных, взвешенным действиям командиров, проведённым реформам и ударам по тылам противника. Об этом заявил верховный главнокомандующий Вооружённых сил Украины, генерал армии Александр Сырский, на встрече с журналистами.

По его словам, Москва рассчитывала к началу осени создать буферную зону в Харьковской и Сумской областях, захватить Покровск в Донецкой области и выйти на границу региона.

«Кроме того, враг угрожал захватить территории в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях», — отметил Сырский.

Он подчеркнул, что весенне-летняя кампания российских войск фактически сорвана. При этом, начиная с лета, противник изменил тактику, перейдя к так называемой «тактике тысячи порезов». Она заключается в действиях многочисленных малых штурмовых групп по 4–6 человек, которые атакуют, используя рельеф, овраги и посевы, пытаясь максимально глубоко проникнуть на украинскую территорию.

Сырский сообщил, что российские подразделения смогли продвинуться на глубину 12–20 километров, в основном силами 51-й армейской бригады и передовых батальонов.

«Прогнозируя развитие событий, мы приняли ряд упреждающих мер. План состоял в том, чтобы разделить вражескую группировку вдоль реки Казённый Торец. Продвинувшиеся подразделения оказались в своеобразной ловушке. Одновременно мы перекрыли их действия силами наших Воздушно-десантных войск с севера и юга. Сейчас фактически идёт процесс их уничтожения», — подчеркнул главнокомандующий.