В Нью-Йорке перед зданием ООН прошла мирная акция протеста, организованная Бакинской инициативной группой. В мероприятии приняли участие представители движений за независимость заморских территорий Франции — Новой Каледонии (Канаки), Гваделупы, Мартиники, Реюньона, Махой-Нуи (Французская Полинезия), Французской Гвианы, а также колониальных территорий Нидерландов — Бонейре, Арубы и Сен-Мартена. К ним присоединились международные эксперты по вопросам деколонизации и члены международного фронта деколонизации, созданного в Баку.

Главной целью акции стало заявление о том, что Буживальское соглашение отвергнуто Канаками и другими территориями, так как оно служит лишь колониальным интересам Франции.

Участники протеста обратились к ООН с призывом предпринять решительные шаги по прекращению колониальной политики Франции и обеспечению права на независимость территорий.

Во время акции звучали лозунги: «Для нас мир — это независимость», «Колониализм — преступление против Канаков», «Нет Буживальскому соглашению», «Франция должна признать свои колониальные преступления», «Мы не подданные, мы свободный народ», «Независимость — это право, а не выбор», «Свобода от колониальных цепей Франции!».