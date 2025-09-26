Президент США Дональд Трамп подписал указ, утверждающий сделку по TikTok. Согласно документу, популярная платформа для коротких видео переходит под контроль американских корпораций и продолжит работу на территории страны.

Стоимость компании в рамках соглашения оценена в $14 млрд.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что теперь TikTok больше не будет использоваться как «орудие пропаганды» против американцев. По его словам, ключевая цель сделки заключалась в защите персональных данных граждан США.

«Мы хотели убедиться, что защищаем конфиденциальность данных американцев, как того требует закон. Мы считаем, что нам это удалось. Конечно, работа будет продолжена. Но теперь американцы могут использовать TikTok с большей уверенностью, чем раньше», — отметил Вэнс.