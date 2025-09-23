Президент США Дональд Трамп заявил, что за последние семь месяцев завершил семь вооружённых конфликтов в разных частях мира, сообщает CNN.

«Некоторые из этих войн длились десятилетиями: одна — 36 лет, другая — 31 год, третья — 28. Среди стран, где завершены конфликты: Камбоджа и Таиланд, Косово и Сербия, Конго и Руанда, Пакистан и Индия, Израиль и Иран, Египет и Эфиопия, Армения и Азербайджан», — отметил Трамп.

Президент США добавил, что ни один другой глава государства или страна не достигли такого уровня в предотвращении конфликтов: «Ни один президент, премьер-министр или другая страна даже близко не сделали подобного. Я сделал это всего за семь месяцев. Раньше такого не было. Никогда не было. Я очень горжусь этим», — сказал Трамп.

По словам президента, эти действия положительно влияют на глобальную безопасность и международные отношения.



Дональд Трамп также озвучил ряд ключевых тезисов.

По его мнению, при администрации Байдена Соединенные Штаты подвергались насмешкам со стороны мирового сообщества, но сейчас страна снова вызывает уважение.

Трамп подчеркнул огромный потенциал ООН, однако организация «не реализует его даже близко», в том числе в вопросах урегулирования конфликтов.

Говоря о «отсутствии поддержки» со стороны ООН в его миротворческих усилиях, президент США поставил под вопрос эффективность назначения данной организации.

По его словам, США категорически против обладания Ираном ядерного оружия.

Европа не может одновременно бороться с Россией и закупать у нее энергоресурсы. Это, по словам Трампа, «позорно». «Все думали, что Россия выиграет в этой войне за три дня, но этого не произошло», — отметил он.

Президент подчеркнул необходимость усиления роли США в мировой политике и обеспечения международной безопасности.