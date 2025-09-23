Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что согласовать новый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до истечения срока действия текущего соглашения практически невозможно.

«Понятно, что согласовать такой документ до окончания действия нынешнего фактически невозможно. Это очень сложная субстанция и требует комплексного подхода», — отметил Песков на брифинге.

Он добавил, что Россия готова еще год соблюдать количественные ограничения, однако для этого необходима соответствующая позиция и решение со стороны Соединенных Штатов.