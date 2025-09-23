Великобритания, Австралия, Канада и Португалия заявили о признании палестинского государства. Вслед за ними об аналогичном шаге сообщило руководство Франции, Бельгии, Монако, Люксембурга и Мальты. Власти этих государств пояснили, что признание не является «подарком для ХАМАС», у которого не может быть никакого будущего, а также какой-либо роли в правительстве и в сфере безопасности.

На это признание в Израиле, конечно, отреагировали резко. Израильский президент Ицхак Герцог выступил с критикой в отношении указанных стран, заявив, что данный шаг не поможет достичь мира между израильтянами и палестинцами.

В связи с этим Minval Politika обратился за комментарием к политологу, профессору, доктору Университета регионоведения Хангук (Сеул) Ровшану Ибрагимову.

Говоря о позиции Израиля, эксперт указал, что она довольно ясна. «Они отрицают возможность формирования палестинского государства. Для них сектор Газа и остальные части, которые сейчас знаменуются как Палестина, являются автономией внутри Израиля, и поэтому военные операции, которые проходят сейчас на этих территориях, — это внутреннее дело Израиля, а не аннексия», — указал он на израильский подход.

При этом политолог подчеркнул, что признание палестинского государства на данный момент мало что меняет.

«Говорят, что количество государств, которые признают Палестину, достигнет 154. Это, в принципе, дает возможность Палестине стать членом ООН, но для этого нужно, чтобы было решение Совета Безопасности ООН. Однако ясно, что США наложат вето, и поэтому Палестина участвовать в работе ООН не сможет», — отметил Ибрагимов.

«Есть другая проблема, — продолжил собеседник, — признание Палестины происходит, но согласно конвенции Монтевидео, необходимо, чтобы у признанного государства была четко определённая территория». «Здесь же признание идет у некоторых государств в рамках той реальности, которая сформировалась в 1967 году, у кого-то это другие территории, а третьи вовсе не обозначают, что именно они подразумевают под Палестиной. Даже если, скажем, будет с этой точки зрения однозначное восприятие, Палестина на данный момент не контролирует территорию 1967 года», — добавил эксперт.

По его словам, еще одна проблема состоит в том, что нет легитимной системы, которая бы могла эффективно управлять этими территориями: «Мы знаем, что последние выборы в Палестине прошли более 20 лет назад, и тогда в секторе Газа победил ХАМАС, а на остальной территории — ФАТХ. Они и без того между собой в очень натянутых отношениях, а после этого выборы не проходили».

«Государства на данный момент особенно не пытаются и не стараются разрешить проблему, скажем, относительно того, как будет выглядеть Палестина. Поэтому для многих признание независимости Палестины — это просто битва с собственной совестью, а не восстановление справедливости на международной арене», — уверен политолог.

Касательно того, что будет с удерживаемыми лицами с обеих сторон, Ибрагимов указал, что заложники еще не освобождены: «Операция проводится по той причине, чтобы освободить заложников и уничтожить ХАМАС».

«Если на практику посмотреть, то в разные годы мы наблюдали, когда происходил обмен заложниками и пленными с двух сторон, то есть что-то подобное возможно и произойдет, если, конечно, заложники все еще живы», — добавил он.

В Израиле, по его словам, две группы рассматривают, что должно быть в будущем с Палестиной.

«Поскольку сейчас у власти правые силы, а в коалиции находятся ультраправые, то у них восприятие такое, что Палестина не должна быть независимым государством, то есть такого быть не может. Если бы были левые силы, возможно, восприятие было бы иным, поскольку там популярно понятие «земли взамен мира». На данный момент всё-таки главенствующая позиция — правая. И, как следствие, здесь стоит задача уничтожить ХАМАС, что, в принципе, понятно», — отметил политолог.

Аналитик также подчеркнул, что ФАТХ и отдельно умеренные арабские группы внутри Палестины также желают, чтобы ХАМАС прекратил своё существование.

«В любом случае, если пройдут очередные выборы на тех территориях, которые именуются Палестиной или оставшихся от неё землях, думаю, что, наверное, ХАМАС в очередной раз не допустят к этому процессу», — добавил он.

Что касается требований, то, по мнению эксперта, Израиль уже выдвинул свои позиции о том, что он не признает Палестину, и парад признания ничего хорошего не принесет: «Но если США изменят свою позицию по отношению к нынешней ситуации, конечно, Израиль будет вынужден изменить своё мировоззрение. А до тех пор они довольно вольготно себя чувствуют, этот кошмар будет продолжаться».

Комментируя отношение и роль США в этом процессе, политолог сказал: «Думаю, что позиция США здесь ясна. Еще при первом сроке Дональда Трампа они перевели своё посольство из Тель-Авива в Иерусалим. То есть это о многом говорит. И поэтому, конечно же, у Израиля довольно сильный союзник. В этом отношении пусть даже весь мир будет на стороне Палестины, но одних США тут достаточно».

«Думаю, будет серьёзное обсуждение палестинского вопроса на Генассамблее ООН. Тем более Турция тоже взяла на себя роль представлять Палестину, учитывая то, что сама Палестина участвовать не может, а лишь дистанционно. И во время недавнего визита Махмуда Аббаса в Турцию стороны пришли к договорённости, что Анкара будет представлять Палестину. Я думаю, многие стороны уже начали представлять свою позицию. Здесь довольно активную роль играют страны Европейского союза.

Франция старается активно участвовать в этом параде суверенитетов. Мы увидели позицию Австралии, Канады, Великобритании, Португалии. Думаю, еще несколько стран признают независимость Палестины. Но, как говорится, насколько они готовы идти дальше — вот в чем вопрос», — заключил Ибрагимов.