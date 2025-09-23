Канал экстренной связи между Россией и НАТО продолжает работу. Об этом сообщил посол РФ в Брюсселе Денис Гончар в беседе с РИА Новости.

По его словам, в настоящий момент между российскими властями и Североатлантическим альянсом нет субстантивного диалога. Имеется лишь периодический обмен краткими письмами по линии военных структур, касающимися конкретных инцидентов.

Гончар напомнил, что с 1 ноября 2021 года Россия приостановила работу постоянного представительства при НАТО, и поддержание экстренных контактов было возложено на посла. Международный секретариат НАТО был проинформирован об этом, однако содержательного ответа не последовало.

«Они передали номера телефонов и адреса электронной почты, устно подтвердив, что на случай необходимости канал связи сохраняется», — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что о возвращении к нормальному взаимодействию речи быть не может, и такая ситуация будет сохраняться до тех пор, пока НАТО не изменит «враждебную линию» по отношению к Москве.