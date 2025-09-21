Президент США Дональд Трамп во время выступления в поместье Маунт-Вернон в Виргинии вновь призвал европейские страны прекратить закупки нефти у России.

«Европейцы покупают нефть у России. Этого не должно происходить, правда?» — сказал он, обращаясь к присутствующим.

Трамп подчеркнул, что именно постоянный представитель США при НАТО Мэтт Уитакер должен донести до европейских союзников необходимость отказаться от российских энергоресурсов, чтобы обеспечить энергетическую независимость и снизить влияние Москвы.

«Мой давний друг, посол в НАТО, Мэтт Уитакер. Эй, Мэтт, им нужно прекратить покупать нефть у России, Мэтт, ты можешь поговорить с ними? Поговори с ними, пожалуйста. Европейцы покупают нефть у России. Этого не должно было случиться, верно? Мэтт не допустит, чтобы это продолжалось, но это нехорошо», — заявил президент.

