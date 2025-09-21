Президент Чехии Петр Павел призвал сбивать российские самолеты, если они нарушат воздушное пространство стран Североатлантического альянса (НАТО).

Об этом пишет портал Novinky.

«Я вынужден назвать это крайне безответственным поведением, потому что нарушение воздушного пространства — повод для активации механизмов защиты и, следовательно, уничтожения такого самолета. И никто ни с нашей стороны, ни с российской стороны этого не хотел бы», — заявил он.

По его словам, подобные действия существенно усиливают напряженность в Европе. Он считает, что союзники должны дать адекватный ответ, включая военные меры, чтобы отправить сигнал России.